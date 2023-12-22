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В 2023 году Комстрой освоил 98,9% выделенных средств
Сегодня, 12:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2023 году Комстрой освоил 98,9% выделенных средств

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Это является абсолютным рекордом в процентном выражении, начиная с 2001 года.

В Петербурге прошла пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам деятельности строительного сектора Санкт-Петербурга в 2023 году и планам на 2024 год.

Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский сообщил, что Комитет исполнил бюджет на 98,9%. Это является абсолютным рекордом в процентном выражении, начиная с 2001 года. В 2022 году процент освоения средств составил 98,4%, в 2021 году – 98,3; в 2020 году – 93,7%.

В денежном выражении Комитет по строительству Петербурга в 2023 году освоил 68 млрд 282 млн 375,5 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: бюджет, комстрой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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