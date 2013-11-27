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Петербуржцу предъявлено обвинение в похищении малолетнего сына
Сегодня, 10:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцу предъявлено обвинение в похищении малолетнего сына

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Он похитил ребёнка год назад у бывшей жены.

Задержанному в Курской области мужчине предъявлено обвинение в похищении малолетнего ребенка

Следственными органами по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, заочно обвиняемого в похищении человека (малолетнего сына) и причинении легкого вреда здоровью (бывшей жене). 

По версии следствия, мужчина 8 декабря 2021 года около одного из домов по Суздальскому проспекту избил свою бывшую жену, после чего похитил их общего 5-летнего сына. Следователями совместно с сотрудниками полиции обвиняемый 17 декабря 2022 года был задержан на территории Курской области. Ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Ребёнок передан матери.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, похищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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