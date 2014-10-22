Пять петербургских автобусов украсили к 270-летию Александринки

Общественный транспорт украсили изображениями декораций известных спектаклей и историческими афишами театра.

В честь 270-летия основания Александринского театра пять автобусов "Пассажиравтотранса" получили праздничное оформление.

Как сообщили сегодня в пресс-службе предприятия, общественный транспорт украсили изображениями декораций известных спектаклей и историческими афишами театра.

Такой транспорт можно встретить на маршруте №7, который символически соединяет прошлое и настоящее театра: от Васильевского острова, где когда-то начиналась его история, до нынешнего здания на площади Островского.

Ранее мы сообщили о том, что в Красносельском районе установлены новые "лежачие полицейские" с опережением графика.

Фото: Пресс-служба СПБ ГУП "Пассажиравтотранс"