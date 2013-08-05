В Красносельском районе установлены новые "лежачие полицейские" с опережением графика

Исполнителем выступило подведомственное Комитету ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" (ДОДД).

В Красносельском районе Петербурга смонтировали новые искусственные дорожные неровности. Как сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту, работы завершены на двух перекрестках: улиц Чекистов и Добровольцев, а также Добровольцев и Отважных.

Исполнителем выступило подведомственное Комитету ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" (ДОДД). В ведомстве подчеркнули, что такие конструкции являются одним из самых эффективных способов принудительного снижения скорости и сокращения аварийности.

В 2026 году по заказу СПб ГКУ "ДОДД СПб" работы выполнены на всех запланированных 43 адресах, с опережением графика производства работ. Места для установки новых неровностей выбираются не случайно. Они монтируются на участках прохождения детских маршрутов к школам и детским садам, а также на наиболее аварийных отрезках дорог. Все адреса предварительно утверждаются на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцию Речного вокзала на Обуховской Обороны планируют провести без остановки навигации.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга