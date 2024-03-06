Диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак для школьника

Завтрак должен быть максимально сбалансированным, насыщенным сложными углеводами, обеспечивающими организм энергией надолго.

Скоро начнется учебный год. Чтобы ребенок эффективно осваивал знания, важно грамотно организовать утренний прием пищи. Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями с "Вечерним Санкт-Петербургом" о правильном питании школьников утром.

Завтрак должен быть максимально сбалансированным, насыщенным сложными углеводами, обеспечивающими организм энергией надолго, поясняет эксперт. Отличный выбор — гречневая, овсяная или перловая каша, возможно, макароны аль-денте или любые зерновые блюда. Важно отметить, что именно каши богаты витаминами, микроэлементами и минералами, наиболее полезными видами считаются овсянка и гречка.

Кроме сложных углеводов, рацион завтрака непременно должен включать белки и жиры. Хорошим вариантом станут яйца, содержащие большое количество полезных веществ. Диетолог предлагает разнообразить меню, предлагая ребенку, например, сочетание каши и вареного яйца, омлета с овощами или тостом. Важно помнить, что злоупотреблять одними только яйцами не стоит. Однако они содержат холин, важный компонент для формирования ацетилхолина — вещества, улучшающего передачу нервных сигналов. Холин способствует лучшей концентрации внимания и улучшению мыслительных процессов. Кроме того, яйца богаты витамином A и D, полезным жиром, необходимым организму для роста и развития нервной ткани. Белок яиц считается идеальным источником аминокислот, необходимых растущему организму. Варить яйца рекомендуется до состояния готовности желтка, избегая риска заражения сальмонеллезом.

Дополнить завтрак можно сыром, нежирным мясом птицы или рыбкой (при отсутствии аллергической реакции), предпочтительно отваренными. Количество сливочного масла в тостах следует ограничить до 20 грамм. Хорошими альтернативами выступают творог, запеканка или сырники, приготовленные с минимальным добавлением сахара. Важнейшим условием является исключение продуктов быстрого приготовления, простых сахаров и сладостей.

Диетолог подчеркивает недопустимость завтраков, состоящих исключительно из сладкого чая, белого хлеба с джемом или печенья. Такой перекус обеспечит кратковременный всплеск энергии, но уже к первому уроку силы ребенка иссякнут. Отдельное внимание уделено напиткам. Предпочтительны натуральные продукты, такие как какао, сваренное отдельно от молока, слабозаваренный чай или несладкие морсы. Молоко, особенно в сочетании с другими продуктами, способно вызвать неприятные ощущения в желудке, поэтому употреблять его стоит умеренно.

Ранее петербуржцам дали советы по выбору качественного картофеля.

Фото: Unsplash (Providence Doucet)