Познер объяснил, почему он не считает Пушкина русским писателем

По его словам, творчество поэта слишком радостное для России.

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем. Об этом он сообщил на своем сайте.

По словам Познера, он не считает Пушкина русским писателем, так как он слишком светлый и "улыбается каждым своим словом". Однако журналист отметил, что многие работы автора ему нравятся, и что сам Пушкин воспринимал себя русским.

Для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ. Владимир Познер, российский журналист

Познер также добавил, что взял бы у Пушкина интервью, если бы такая возможность была. По его словам, это была бы трудная беседа, потому что писатель был "человеком сложным, порой очень злым".

Ранее в Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера.

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