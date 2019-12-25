Познер откровенно рассказал о смерти тяжелобольного отца

Последние годы своей жизни мужчина боролся с онкологическим заболеванием.

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Судьба человека" откровенно рассказал о смерти отца, которого не стало в 1975 году. Отец Познера работал в кинопроизводстве и был основателем экспериментальной творческой киностудии, которая функционировала на американском принципе оплаты труда, и ее в итоге "прикрыли".

"Для него это был удар. И он ушел на пенсию", - рассказал Познер.

Владимир Познер-старший думал, что его будут уговаривать остаться, однако этого не произошло. Вскоре у него случился инфаркт.

Последние годы своей жизни отец Познера боролся с онкологическим заболеванием. У него была лейкемия. Его посадили в самолет, чтобы транспортировать в Москву. Однако он так и не долетел.

"К счастью, он умер в самолете, потому что спасти его было нельзя. Он бы только мучился", - заявил Познер, добавив, что его отец "умер нигде".

Ранее Познер прокомментировал участие Манижи в "Евровидении-2021".

Фото: Instagram / pozneronline