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В строящемся доме на улице Руднева произошел пожар
Сегодня, 9:29
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nadezhda_sib

В строящемся доме на улице Руднева произошел пожар

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Обстоятельства пожара на пятом этаже выясняются.

Ночью 9 марта в строящемся жилом комплексе на улице Руднева произошел пожар. Густой черный дым был виден с улицы. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительным данным, возгорание случилось на 5-м этаже в 4 часа утра. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 25 кв. метров. Всего в ЖК 25 этажей. Огонь локализовали в 5 часов. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ревность могла стать причиной поджога автомобилей на Ленинском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: жилой комплекс, пожар, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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