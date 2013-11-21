В строящемся доме на улице Руднева произошел пожар

Обстоятельства пожара на пятом этаже выясняются.

Ночью 9 марта в строящемся жилом комплексе на улице Руднева произошел пожар. Густой черный дым был виден с улицы. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительным данным, возгорание случилось на 5-м этаже в 4 часа утра. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 25 кв. метров. Всего в ЖК 25 этажей. Огонь локализовали в 5 часов. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ревность могла стать причиной поджога автомобилей на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV