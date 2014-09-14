Ревность могла стать причиной поджога автомобилей на Ленинском проспекте

Вероятно, злоумышленник хотел поджечь лишь одно авто, но в огне оказались три.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге машин на Ленинском проспекте. В результате возгорания пострадали три иномарки, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 4 марта во дворе дома №100 по Ленинскому проспекту. В огне оказались "БМВ Х6", "Пежо 308" и "Фольксваген Туарег". Автовладельцы обратились с заявлением в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

7 марта полицейскими задержали подозреваемого — 38-летнего неработающего мужчину. По предварительным данным, он мог устроить поджог из-за ревности: одним из владельцев был мужчина, который ухаживал за девушкой, которая нравится предполагаемому злоумышленнику.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО