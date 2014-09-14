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Ревность могла стать причиной поджога автомобилей на Ленинском проспекте

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Вероятно, злоумышленник хотел поджечь лишь одно авто, но в огне оказались три.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге машин на Ленинском проспекте. В результате возгорания пострадали три иномарки, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 4 марта во дворе дома №100 по Ленинскому проспекту. В огне оказались "БМВ Х6", "Пежо 308" и "Фольксваген Туарег". Автовладельцы обратились с заявлением в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". 

7 марта полицейскими задержали подозреваемого — 38-летнего неработающего мужчину. По предварительным данным, он мог устроить поджог из-за ревности: одним из владельцев был мужчина, который ухаживал за девушкой, которая нравится предполагаемому злоумышленнику. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пьяная внучка проломила голову своей бабушке. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: автомобиль, поджог, пожар, ревность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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