В хозяйственном помещении Адмиралтейства произошло задымление

Люди и исторические здания не пострадали.

В минувшее воскресенье, 15 ноября, на территории комплекса зданий Адмиралтейства произошло задымление, узнал Piter.TV от источника.

Сообщение в МЧС поступило с формулировкой о том, что в огне оказался склад с сухой древесиной для поделок. По данным "ТАСС", задымление произошло в хозяйственном помещении на площади 5 кв. метров. Так как помещение находится отдельно от исторических зданий, они не пострадали. Причины задымления устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за смерти пассажира пять электричек на час опаздывают в Петербург.

Фото: Piter.TV