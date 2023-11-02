В Петербурге стартовали работы по обновлению причала "Адмиралтейство"

Причал отремонтируют к концу ноября.

В Петербурге приступили к обновлению причала "Адмиралтейство", рассказали в городском комитете по транспорту 13 ноября.

Отмечается, что в рамках программы развития причалов Северной столицы установят 10 новых палов на Адмиралтейской набережной. Так, появятся металлические понтоны, которые будут отличаться большей безопасностью, ремонтопригодностью и долговечностью.

Причал "Адмиралтейство" отремонтируют к концу ноября.

Обновление городской причальной сети в Санкт-Петербурге – это важная часть модернизации, направленная на повышение комфорта передвижений по историческому центру города. Развитие сети причалов дает возможность совершенствовать транспортную доступность между островами и набережными, сохраняя при этом уникальный дух города на воде. Обновление и реконструкцию причалов "Адмиралтейство" и "Летний сад" можно считать инвестицией в удобство, сохранение исторического наследия и повышение привлекательности Петербурга как города, где история встречается с современностью. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: ремонт Новосмоленской набережной подошел к концу в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга