Ремонт Новосмоленской набережной подошел к концу в Петербурге

Общая площадь ремонта составила свыше 12 тыс. кв.м.

В Василеостровском районе завершился капитальный ремонт Новосмоленской набережной. Работы начались в апреле и продолжались на участке от моста Кораблестроителей до устья реки Смоленки. Общая площадь ремонта составила свыше 12 тыс. кв.м.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга отметили, что специалисты провели значительный объем работ. Среди выполненных задач — подъем 57 затопленных гранитных блоков, расчистка и укрепление основания, установка новых и восстановление старых блоков, полная очистка стен, лестничных площадок и спусков.

Также было проведено бучардирование — придали шероховатость элементам с помощью специальной обработки. Со стороны залива установлен бетонный ростверк с деформационными швами в местах соприкосновения с мостами и бетонной дорожкой.