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Ремонт Новосмоленской набережной подошел к концу в Петербурге
Сегодня, 15:47
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Ремонт Новосмоленской набережной подошел к концу в Петербурге

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Общая площадь ремонта составила свыше 12 тыс. кв.м.

В Василеостровском районе завершился капитальный ремонт Новосмоленской набережной. Работы начались в апреле и продолжались на участке от моста Кораблестроителей до устья реки Смоленки. Общая площадь ремонта составила свыше 12 тыс. кв.м.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга отметили, что специалисты провели значительный объем работ. Среди выполненных задач — подъем 57 затопленных гранитных блоков, расчистка и укрепление основания, установка новых и восстановление старых блоков, полная очистка стен, лестничных площадок и спусков.

Также было проведено бучардирование  — придали шероховатость элементам с помощью специальной обработки. Со стороны залива установлен бетонный ростверк с деформационными швами в местах соприкосновения с мостами и бетонной дорожкой.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трамвайных путей на Кадетской линии начнется 9 ноября.

Фото: Пресс-служба КРТИ 

Теги: новосмоленская набережная, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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