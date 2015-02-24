Ремонт трамвайных путей на Кадетской линии начнется 9 ноября

Подрядчику предстоит провести восстановление верхнего строения путей на протяжении 770 метров на этом участке.

Ремонт трамвайных путей на Кадетской линии в Василеостровском районе Петербурга начнётся в эту пятницу, 9 ноября. Работы затронут участок от Тучкова моста до Среднего проспекта.

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщает, что ремонт необходим из-за плохого состояния путей на данном участке. Подрядчику предстоит провести восстановление верхнего строения путей на протяжении 770 метров на этом участке. Кроме того, рельсы будут установлены на одном уровне с асфальтом. Во время ремонта будут использованы прирельсовые вкладыши, которые уменьшают шум и вибрацию, оказывая положительное влияние на экологию.

Работы будут проводиться до 24 декабря. В течение этого времени движение на Кадетской линии будет ограничено. Изменяются маршруты общественного транспорта.