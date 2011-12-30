На Большом Смоленском мосту началась сборка первых пролетов

Идет также установка ледорезов опор – они обеспечат их безопасность в зимний период.

На строительстве Большого Смоленского моста через Неву, которое ведет АО "ДиМ", по заказу КРТИ, началась сборка и сварка металлоконструкций первых пролетных строений. Об этом рассказали в Смольном.

Один из пролетов соединит третью и четвертую русловые опоры моста. Другой – девятую и десятую опоры.

Также на десятой опоре началось сооружение лестничных сходов. На пятой, шестой и седьмой русловых опорах началось погружение свай в дно Невы. После того, как все скважины будут забетонированы, специалисты приступят к сооружению ростверков.

Идет также установка ледорезов опор – они обеспечат их безопасность в зимний период.

Строительство моста идет в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется к 2029 году.

Ранее в Смольном наградили работников дорожного строительства.

Фото: КРТИ