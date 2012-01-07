В Смольном наградили работников дорожного строительства Петербурга

Завтра в БКЗ в честь профессионального праздника дорожников состоится концерт.

В Смольном дворце губернатор Александр Беглов наградил работников сферы дорожного строительства. 49 лучших профессионалов были отмечены грамотами и благодарностями. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Современный город, мегаполис XXI века невозможен без качественных дорог. Труд петербургских дорожников неразрывно связан сразу с несколькими из 10 приоритетов развития Петербурга до 2030 года – с транспортными мегапроектами, созданием комфортной городской среды, внедрением новых технологий. Отрасль дорожного строительства в Северной столице традиционно находится на высоте. Вместе мы не просто строим дороги – мы строим будущее Петербурга. Уверен, что все наши планы будут реализованы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На церемонии награждения было объявлено, что в этом году дорожники сдадут 22 км новых магистралей. Десять объектов дорожные строители уже готов, например, Московско-Дунайская развязка, новый путепровод на Лагерном и Петрозаводском шоссе, новые магистрали на Васильевском острове и обновленное Колпинское шоссе.

Впереди нас ждет ещё больше сложной и важной работы. Мы начали строительство Широтной магистрали скоростного движения – важнейшей трассы, которая изменит жизнь города. Полным ходом идет работа на Южной широтной магистрали. Мы строим первый за сорок лет разводной мост над Невой – Большой Смоленский. Большое дорожное строительство идет на севере города. Также впереди у нас одобренный Президентом проект второй Кольцевой автодороги. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Завтра в честь работников дорожного строительства накануне профессионального праздника БКЗ "Октябрьский" состоится праздничный концерт.

Напомним, что основная магистраль между Пушкиным и Петербургом будет перекрыта до середины весны 2026-го года.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга