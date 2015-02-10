Основную магистраль между Пушкиным и Петербургом перекроют до середины весны

Для движения автомобилей будет организована временная дорога.

С 15-го октября на Петербургском шоссе будут введены ограничения движения транспорта. Как сообщают в ГАТИ, продлятся они до 15-го апреля следующего года. Для автомобилистов будет организован объезд.

Как сообщают на сайте Государственной административно-технической инспекции, работы по строительству путепровода будут проводиться на участке от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта. Чтобы объехать место строительство, в инспекции рекомендуют свернуть на Кузьминское шоссе, затем на Волхонское и Пулковское.

Ранее днем в ГАТИ предупреждали о введении ограничений сразу в трех районах города с 12-го октября.

Фото: ГАТИ