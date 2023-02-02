Самолет в Пулково остановили на рулежке после задымления в салоне

В Пулково Superjet экстренно прекратил движение из-за запаха гари.

В аэропорту Пулково 16 ноября произошел инцидент с самолетом Superjet российской авиакомпании. По данным телеграм-канала "Авиаторщина", воздушное судно, выполнявшее рейс из Екатеринбурга, уже после посадки столкнулось с технической проблемой. При движении по рулежной дорожке в салоне и кабине экипажа появился "запах гари" и наблюдалось "задымление".

Экипаж оперативно отключил систему кондиционирования воздуха, которая могла быть связана с инцидентом. После этого интенсивность дыма снизилась. Самолет был остановлен на рулежной дорожке, и 80 пассажиров высадили прямо на месте. Все они были доставлены в терминал, "без происшествий".

В сообщении отмечается, что при последующем осмотре технические специалисты обнаружили "посторонний предмет в двигателе". Воздушное судно временно отстранили от эксплуатации до проведения детальной проверки и устранения выявленной неисправности.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура