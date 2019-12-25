  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У Адмиралтейства загорелся склад с древесиной
Сегодня, 18:25
70
mook1

У Адмиралтейства загорелся склад с древесиной

0 0

Вечером в воскресенье, 15 ноября, стало известно о пожаре у Адмиралтейства в центре Петербурга. По предварительной  информации, загорелся дом №1 по Адмиралтейскому проезду. Как стало известно Piter.tv, пожарным сообщили о том, что загорелся "склад с сухой древесиной для поделок". 

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и приступили к работе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге загорелся склад с иконами, который находится на территории монастыря на набережной реки Карповки. 

Фото: Piter.tv

Теги: адмиралтейство, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии