В настоящее время горение ликвидировано.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге загорелся склад с иконами в Ионанновском женском монастыре. Об этом сообщили в городском главке МЧС.

Известно, что загорелся склад, который находится на территории монастыря. Это четырехэтажное здание, размером 80 на 50 м, которое является частью комплекса собора для хранения икон и книг. По данным ведомства, обгорела обстановка на площади 1,5 кв. м.

В настоящий момент, горение ликвидировано. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге младенца госпитализировали после падения с кровати.

Фото:Полина Кузнецова / vk.com/ioannovskiy_monastyr