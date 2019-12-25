В Петербурге младенца госпитализировали после падения с кровати

В настоящий момент обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Северной столице малыш попал в больницу после падения с кровати. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Красносельском районе в доме на проспекте Героев. Предполагается, что 11-месячный малыш неоднократно падал с кровати. В результате ребенок попал в больницу. Врачи диагностируют у него тяжелое состояние, а именно закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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