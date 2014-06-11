Самолет компании Qantas совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиднея

После вылета поступило сообщение о появлении дыма в кабине экипажа.

Самолет австралийской компании Qantas совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиднея. Об этом сообщил телеканал ABC.

По информации источника, самолет выполнял рейс из Сиднея в Перу. После вылета поступило сообщение о появлении дыма в кабине экипажа. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета. Технические службы Qantas обещали провести расследование причин неисправности самолета. Пассажиров направили на другой самолет, вылетевший из Сиднея спустя некоторое время.

Ранее мы сообщали, что летевший из Петербурга в Калининград самолет развернули из-за тумана.

Видео: YouTube / 7NEWS Australia