Продолжается тушение пожара в промзоне на Волхонском шоссе

Прокуратура координирует работу и проводит проверку.

В Ломоносовском районе Ленобласти продолжается ликвидация пожара в промзоне, рассказали в МЧС России.

Площадь возгорания на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО "Зиверг" на Волхонском шоссе составляет 625 "квадратов". В настоящее время бригады аварийных служб тушат очаг, к этому привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники.

Прокуратура координирует работу и проводит проверку. Будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия и соблюдению требований промышленной безопасности.

Ранее на Piter.TV: из зоны пожара в бане на 5-й линии В. О. эвакуировали семерых.

Видео: пресс-служба МЧС России

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти