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Продолжается тушение пожара в промзоне на Волхонском шоссе

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Прокуратура координирует работу и проводит проверку.

В Ломоносовском районе Ленобласти продолжается ликвидация пожара в промзоне, рассказали в МЧС России.

Площадь возгорания на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО "Зиверг" на Волхонском шоссе составляет 625 "квадратов". В настоящее время бригады аварийных служб тушат очаг, к этому привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники. 

Прокуратура координирует работу и проводит проверку. Будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия и соблюдению требований промышленной безопасности. 

Ранее на Piter.TV: из зоны пожара в бане на 5-й линии В. О. эвакуировали семерых. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

Теги: волхонское шоссе, пожар, промзона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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