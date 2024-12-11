Продолжается тушение пожара в промзоне на Волхонском шоссе

В Ломоносовском районе Ленобласти продолжается ликвидация пожара в промзоне, рассказали в МЧС России.
Площадь возгорания на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО "Зиверг" на Волхонском шоссе составляет 625 "квадратов". В настоящее время бригады аварийных служб тушат очаг, к этому привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники.
Прокуратура координирует работу и проводит проверку. Будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия и соблюдению требований промышленной безопасности.
Ранее на Piter.TV: из зоны пожара в бане на 5-й линии В. О. эвакуировали семерых.
Видео: пресс-служба МЧС России
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти
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