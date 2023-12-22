Глава ЗакСа поздравил петербуржцев с Крещением

Александр Бельский отметил, что праздник напоминает православным о величии и силе веры.

Глава петербургского ЗакСа Александр Бельский поздравил жителей Северной столицы с Крещением Господним. Чиновник пожелал жителям гармонии, радости и любви. Поздравление опубликовано в tg-канале спикера.

Искренне поздравляю с великим праздником — Крещением Господним! Это особый день, который напоминает нам о величии и силе веры. Александр Бельский, глава ЗакСа

В отличие от других христианских конфессий, в РПЦ дата празднования Крещения не меняется каждый год. Этот праздник отмечается 19 января. Верующие принимают участие в церковных службах, молитвах и обрядах, связанных с крещением. Также многие люди окунаются в прорубь, чтобы пройти таинство омовения. Праздник символизирует очищение и возрождение души и тела.

Петербуржцам перечислили правила безопасного омовения в проруби. Перед погружением в прорубь нужно измерить артериальное давление. В воду разрешено погружаться, если показатели в норме. До входа в воду необходимо разогреть кожные покровы – растереться, размяться, прогуляться. Можно окунаться только в те купели, которые власти официально согласовали. Список мест опубликован здесь.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно".

Фото: Piter.tv