Эксперты прокомментировали появление нового штамма COVID-19 "Омикрон"

Эксперты считают, что мир встретил новый штамм без лишней паники.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали появление нового штамма коронавируса "омикрон". Они считают, что реакция России выглядит крайне взвешенной.

На данный момент кроме временного ограничения на перелеты в ряд африканских стран и Гонконг никаких ограничений не было принято. В Кремле ответили, что правительство собирает данные о штамме, риски пока не подтверждены. Аналогичного мнения придерживается и ВОЗ. Мутации вызывают беспокойство, но реальных причин для паники пока нет.

Однако отказ от экстраординарных мер не означает ослабление внимание властей к проблеме коронавируса вообще: Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять под личный контроль прививочную кампанию в регионах и соблюдение ограничений, а также поручил ежемесячно готовить доклад о проделанной работе. отметили эксперты.

Скорее всего, нас ждет еще не один штамм, это новая реальность, с которой нужно работать методично и плавно, говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее Piter.TV собрал все, что известно о новом штамме "омикрон".

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