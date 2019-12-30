В сети появился изначальный сценарий девятого эпизода "Звёздных войн"

У фильма должно было быть другое название.

В результате утечки были обнародованы изначальные планы режиссёра Колина Треворроу на фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход". Об этом сообщил портал GamesRadar+ 15.

У фильма должно было быть другое название, а именно – Звёздные войны: Дуэль судеб". Также в картине Кайло Рен и Дарт Вейдер должны были сразиться на световых мечах.

Коллин Треворроу не стал режиссером девятого эпизода из-за творческих разногласий. В 2017 году он покинул проект.

В конце 2019 года новые "Звездные войны" заработали полмиллиарда долларов за 8 дней.

Видео: YouTube/ iVideos