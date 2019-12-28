Новые "Звездные войны" заработали полмиллиарда долларов за 8 дней

В российском прокате картина Джей Джей Абрамса заработала 252 млн рублей.

Новый фильм режиссера Джей Джей Абрамса "Звездные войны: Скайуокер. Восход", который является финальной частью трилогии о Скайуокерах, за восемь дней заработал в мировом прокате 517,1 млн долларов. В России картина собрала за это время 259,2 млн рублей. По информации из разных источников, бюджет фильма составил от 200 до 300 млн долларов.

Как сообщает Box Office Mojo, больше всего денег фильм заработал за пределами США в Великобритании (27 млн долларов), Германии (22 млн), Франции (16,4 млн), Японии (14,3 млн) и в Австралии (12,3 млн). Аналитики предполагают, что на этом заработки девятого эпизода "Звездных войн" не закончились. В ближайшие праздники фильм продолжит возглавлять прокат, так как значимых конкурентов у него не предвидится.

В девятом по счету фильме киносаги создатели пообещали дать ответы на все загадки предыдущих частей. В частности, завершится история семьи Скайуокеров, которая длится уже более 40 лет. Зрителей ждут новые и старые герои, уникальные миры и увлекательные путешествия на край Галактики.

Ранее мы писали, что "Яндекс. Музыка" поставила аудиоспектакль к выходу новых "Звездных войн".

Видео: YouTube / iVideos