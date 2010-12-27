"Яндекс. Музыка" поставила аудиоспектакль к выходу новых "Звездных войн"

Всего выйдет семь серий продолжительностью около 30 минут.

"Яндекс. Музыка" выпустила аудиоспектакль к выходу девятого эпизода "Звездных войн". Он поставлен по мотивам четвертой части знаменитой киносаги и называется "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Аудиоспектакль состоит из семи серий продолжительностью около 30 минут. В "Яндексе" отметили, что это прекрасная возможность для фанатов вспомнить, как все начиналось, а для тех, кто не смотрел фильм — за четыре часа познакомиться с киновселенной.

Режиссером проекта стал известный постановщик радиоспектаклей Дмитрий Николаев. Адаптаций романа Джорджа Лукаса и Алана Дин Фостера занимался драматург Родион Белецкий. Героев озвучили те же люди, которые участвовали в работе над киносагой.

Фильм "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" является первым вышедшим на экраны фильмом космической оперы. Девятый эпизод "Звездные войны. Скайуокер. Восход" появится в российском прокате 19 декабря.