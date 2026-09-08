"Костер — голос Победы": на 24 площадках Петербурга прозвучал аудиоспектакль к юбилею легендарного журнала

Постановка стала итогом медиамарафона, который несколько месяцев шел в социальных сетях.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, в Северной столице прошла масштабная культурная акция. На 24 городских локациях одновременно зазвучал литературно-музыкальный аудиоспектакль "Костер — голос Победы". Проект приурочен к 90-летию детского журнала "Костер" и реализован при поддержке движения "Бессмертный полк России" и издания "Петербургский дневник".

Постановка стала итогом медиамарафона, который несколько месяцев шел в социальных сетях. Известные петербуржцы читали произведения из блокадных номеров "Костра" – единственного детского журнала, не прекратившего работу в осажденном городе. Их голоса легли в основу 30-минутной постановки, которая воссоздает хронику событий и показывает, как литература помогала юным ленинградцам сохранять надежду. Сегодня спектакль транслируется каждый час с 12:00 до 19:00 на стрелке Васильевского острова, Университетской, Адмиралтейской, Дворцовой набережных, в Таврическом и Александровском садах, а также на других знаковых улицах города.

Среди участников записи проекта выступили председатель ЗакСа Александр Бельский, вице-губернаторы Борис Пиотровский и Евгений Разумишкин, народный артист Николай Буров, худрук Театра Эстрады Юрий Гальцев, фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша, актер Андрей Ургант и многие другие деятели культуры и политики.

Журнал "Костер", основанный Самуилом Маршаком в 1936 году, остается изданием для любознательных детей. Впереди у организаторов — церемония гашения памятных открыток и большой праздничный концерт в Аничковом дворце, запланированный на 12 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что у Витебского вокзала раздали спецвыпуск газеты "Петербургский дневник".

Коллаж: "Петербургский дневник"

