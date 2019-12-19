В России выходят в прокат новые "Звездные войны"

Девятый эпизод знаменитой киносаги стал завершением трилогии.

В четверг, 19 декабря, в России выходит в прокат девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны. Скайуокер. Восход". Фильм завершает новую трилогию, а вместе с тем и историю семьи Скайуокеров, которая длится уже более 40 лет.

В девятом по счету фильме киносаги создатели обещали дать ответы на все загадки предыдущих частей. Зрителей ждут новые и старые герои, уникальные миры и увлекательные путешествия на край Галактики.

Первая часть трилогии появилась в 2015 году. Сюжет основан на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл. Главные роли также исполнили Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и другие.

Ранее мы писали, что первые зрители остались в восторге от новых "Звездных войн".

Видео: YouTube / iVideos