Первые зрители остались в восторге от новых "Звездных войн"

Они отметили, что фильм понравится даже хейтерам.

В Голливуде состоялась премьера фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход". После этого в сети начали появляться отзывы первых зрителей. Об этом сообщает THR.

Девятая лента завершила одновременно текущую трилогию и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году. На премьерном показе присутствовал режиссер Джей Джей Абрамс, а также ведущие актеры, в числе которых Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойегу и другие.

После премьеры обозреватель THR Райан Паркер написал в своем Twitter, что это удивительное кино. Он уверен, что фильм "понравится хейтерам "Последних джедаев".

В свою очередь пользователь @Ballmatthew отметил, что во время показа было несколько моментов, которые вызвали восторг у публики. По мнению @kristianharloff, новые "Звездные войны" оказались тем самым "большим приключениям со световыми мечами", на которые он надеялся.

Девятый по счету фильм завершает историю семьи Скайуокеров, которая длится уже более 40 лет. Создатели ленты обещали дать ответы на все загадки предыдущих частей. Зрителей ждут новые и старые герои, уникальные миры и увлекательные путешествия на край Галактики.

Премьера состоится 19 декабря.

Ранее режиссер новых "Звездных войн" пообещал "взбесить фанатов".

Видео: YouTube / IVideos