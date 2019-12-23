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Момент съезда бензовоза в Неву попал на видео

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Бензовоз находится на расстоянии 25-ти метров от берега. Судьба водителя неизвестна.

В социальных сетях появилось видео с моментом ДТП на Октябрьской набережной, в результате которой бетоновоз упал в Неву. 

Напомним, инцидент произошел в 23 декабря в 4:15 у 16 дома по Октябрьской набережной. Водитель бетоновоза въехал в здание, а потом столкнулся с Volkswagen Polo и съехал в Неву. Бетоновоз сплавлялся по течению в сторону моста Александра Невского.

Сейчас автомобиль вытаскивают в районе 98 дома по Малоохтинскому проспекту. Он находится на расстоянии 25-ти метров от берега. Судьба водителя неизвестна.

Также стали известны подробности серьезного ДТП на Ветеранов.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп бензовоз, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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