Момент съезда бензовоза в Неву попал на видео

Бензовоз находится на расстоянии 25-ти метров от берега. Судьба водителя неизвестна.

В социальных сетях появилось видео с моментом ДТП на Октябрьской набережной, в результате которой бетоновоз упал в Неву.

Напомним, инцидент произошел в 23 декабря в 4:15 у 16 дома по Октябрьской набережной. Водитель бетоновоза въехал в здание, а потом столкнулся с Volkswagen Polo и съехал в Неву. Бетоновоз сплавлялся по течению в сторону моста Александра Невского.

Сейчас автомобиль вытаскивают в районе 98 дома по Малоохтинскому проспекту. Он находится на расстоянии 25-ти метров от берега. Судьба водителя неизвестна.

Также стали известны подробности серьезного ДТП на Ветеранов.

Видео: Piter.tv