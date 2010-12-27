Бетоновоз съехал в Неву после ДТП на Октябрьской набережной

Сейчас автомобиль находится на Малоохтинском проспекте, судьба водителя неизвестна.

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Невском районе Петербурга произошло ДТП, после которого в Неве оказался бетоновоз. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел в 4:15 у 16 дома по Октябрьской набережной. Водитель, которого сейчас разыскивают спасатели, въехал в здание, а потом столкнулся с Volkswagen Polo и скатился в Неву. Бетоновоз сплавлялся по течению в сторону моста Александра Невского.

Сейчас автомобиль вытаскивают в районе 98 дома по Малоохтинскому проспекту. Он находится на расстоянии 25-ти метров от берега. Судьба водителя неизвестна.

Видео: спасатели вытащили упавший в Москву-реку автомобиль с двумя погибшими.

Фото: Piter.TV