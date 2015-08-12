Видео: спасатели вытащили упавший в Москву-реку автомобиль с двумя погибшими

Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник.

Спасатели вытащили из Москвы-реки легковой автомобиль, который упал в воду в айоне Коломенской набережной. Видео опубликовали пользователи в социальных сетях.

По данным ГИБДД Москвы, в ДТП погибли водитель и пассажир. О причине аварии пока что ничего не известно.

Авария произошла в ночью 28 сентября. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник. Водителю и пассажиру не удалось спастись.

Ранее в Комсомольске в затонувшей машине нашли тело мужчины.

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