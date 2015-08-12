  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:42
55
nastya960
Код вставки плеера

Видео: спасатели вытащили упавший в Москву-реку автомобиль с двумя погибшими

0 0

Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник.

Спасатели вытащили из Москвы-реки легковой автомобиль, который упал в воду в айоне Коломенской набережной. Видео опубликовали пользователи в социальных сетях.

По данным ГИБДД Москвы, в ДТП погибли водитель и пассажир. О причине аварии пока что ничего не известно. 

Авария произошла в ночью 28 сентября. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник. Водителю и пассажиру не удалось спастись. 

Ранее в Комсомольске в затонувшей машине нашли тело мужчины.

Видео: ВК/ Москва с огоньком | Новости Москвы

Теги: москва река, упал автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии