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В Комсомольске в затонувшей машине нашли тело мужчины
Сегодня, 12:06
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MShaffter

В Комсомольске в затонувшей машине нашли тело мужчины

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Один мужчина смог выбраться из затонувшего автомобиля, второй утонул вместе с машиной.

В Комсомольске-на-Амуре мужчина утонул вместе с автомобилем.

Сообщается, что ЧП произошло накануне, 5 июня, на карьере с водой в садоводческом товариществе. При невыясненных обстоятельствах машина упала в воду и утонула. В машине было два мужчины. Один из них смог выбраться,  и был доставлен в больницу.

Спасшийся мужчина рассказал, что с ним был еще человек, который, вероятно, остался там. Спасатели МЧС и водолазы утром 6 июня обследовали дно карьера и в затонувшей машине обнаружили тело.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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