В Комсомольске в затонувшей машине нашли тело мужчины

Один мужчина смог выбраться из затонувшего автомобиля, второй утонул вместе с машиной.

В Комсомольске-на-Амуре мужчина утонул вместе с автомобилем.

Сообщается, что ЧП произошло накануне, 5 июня, на карьере с водой в садоводческом товариществе. При невыясненных обстоятельствах машина упала в воду и утонула. В машине было два мужчины. Один из них смог выбраться, и был доставлен в больницу.

Спасшийся мужчина рассказал, что с ним был еще человек, который, вероятно, остался там. Спасатели МЧС и водолазы утром 6 июня обследовали дно карьера и в затонувшей машине обнаружили тело.