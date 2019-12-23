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Стали известны подробности серьезного ДТП на Ветеранов

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Водитель "Хендай" получил тяжелые травмы.

В Кировском районе Петербурга на проспекте Ветеранов произошла автомобильная авария с пострадавшими. По словам очевидцев, иномарка "Хендай Гетц" врезалась в припаркованный грузовик. В момент столкновения в легковушке находился только водитель. Пострадавшему удалось выжить. Однако он получил травмы тяжелой степени тяжести.

На данный момент известно, что автомобилист 1988-го года рождения. После аварии ему оказали помощь медики. Местные жители рассказали, что мужчину "откачивали". На некоторое время экстренным службам пришлось перекрыть дорожное движения в направлении метро. Полиция открыла проезд в объезд по встречной полосе. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на улицах Петербурга снова ходит "Дедморобус".

Фото и видео: Вконтакте/ДТп и ЧП по СПб
 

Теги: проспект ветеранов, хендай гетц
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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