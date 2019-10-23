Момент наезда на пешеходов на пересечении Лермонтовского и Обводного канала попал на видео

В аварии пострадали семь человек.

Днём 23 октября в Адмиралтейском районе два автомобиля врезались в толпу людей на пешеходном переходе. В распоряжении Piter.TV появилось видео с камер наблюдения.

ДТП произошло на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. На кадрах видно, как одна иномарка въезжает в другую, а после этого обе машины буквально сносят толпу пешеходов. Одна из машин перевернулась на крышу. По данным МЧС, в результате ДТП пострадало 7 человек (6 пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 водитель в тяжелом состоянии).

На место происшествия экстренно прибыли пожарные, сотрудники МЧС и кареты скорой помощи. Из автомобиля Volkswagen спасателям пришлось "вырезать" женщину.

Накануне водитель сбил двух пешеходов на "зебре" на Ленсовета.

Видео: Piter.TV