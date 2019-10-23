  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:16
120
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

На набережной Обводного канала перевернулась иномарка. Есть пострадавшие

0 0

Спасатели достают людей из машины.

В среду, 23 октября, на набережной Обводного канала перевернулась иномарка. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на пересечении Лермонтовского проспекта с набережной Обводного канала. По словам очевидцев, одна из машин перевернулась в результате ДТП. Автомобилисты отмечают, что из-за аварии образовались огромные пробки. 

"Ужас ...только что там проехала ... пробки со всех сторон"

— сказано в сообщении.

На кадрах видно, что машина сильно пострадала. На месте работают медики, полицейские и спасатели. 

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с трамваем забило дороги в Невском районе.

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии