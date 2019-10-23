На набережной Обводного канала перевернулась иномарка. Есть пострадавшие

В среду, 23 октября, на набережной Обводного канала перевернулась иномарка. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Авария произошла на пересечении Лермонтовского проспекта с набережной Обводного канала. По словам очевидцев, одна из машин перевернулась в результате ДТП. Автомобилисты отмечают, что из-за аварии образовались огромные пробки.
"Ужас ...только что там проехала ... пробки со всех сторон"
— сказано в сообщении.
На кадрах видно, что машина сильно пострадала. На месте работают медики, полицейские и спасатели.
Ранее мы сообщали о том, что ДТП с трамваем забило дороги в Невском районе.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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