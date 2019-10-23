На набережной Обводного канала перевернулась иномарка. Есть пострадавшие

Спасатели достают людей из машины.

В среду, 23 октября, на набережной Обводного канала перевернулась иномарка. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на пересечении Лермонтовского проспекта с набережной Обводного канала. По словам очевидцев, одна из машин перевернулась в результате ДТП. Автомобилисты отмечают, что из-за аварии образовались огромные пробки.

"Ужас ...только что там проехала ... пробки со всех сторон" — сказано в сообщении.

На кадрах видно, что машина сильно пострадала. На месте работают медики, полицейские и спасатели.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с трамваем забило дороги в Невском районе.

Фото:дтп и чп петербург/вк