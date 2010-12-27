ДТП с трамваем забило дороги в Невском районе

Стоят и автомобилисты, и трамваи.

Утром 23 октября Невский район Петербурга встал в пробки. Причиной стало ДТП с трамваем и легковой машиной – на пересечении улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта столкнулись "Фольксваген Тигуан" и седьмой трамвай. Очевидцы в соцсетях писали, что водитель машины не уступил общественному транспорту при повороте.

На заторы пожаловались петербуржцы в соцсетях. И без того проблемный по утрам район Дальневосточного проспекта, осложненный ремонтными работами на КАД у вантового моста, сегодня оказался заблокирован. Движение трамваев также было остановлено.

Ранее на севере Петербурга иномарка сбила женщину и скрылась.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте