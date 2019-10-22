Видео: водитель сбил двух пешеходов на "зебре" на Ленсовета

Легковушка не остановилась перед пешеходным переходом.

Вечером 22 октября на улице Ленсовета произошло ДТП, под колеса автомобиля попали два пешехода. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал оперативное видео с места событий.

Авария произошла около дома №29. На кадрах запечатлено, как два человека переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, затем их на высокой скорости сбивает автомобиль, и пешеходы исчезают из вида.

По словам корреспондента, через десять минут после происшествия приехала карета "скорой помощи", пострадавших увезли. Их состояние неизвестно.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором директор автосервиса сбил девушку на Чугунной улице.

Видео: Piter.TV