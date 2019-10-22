Директор автоцентра сбил 24-летнюю девушку на Чугунной улице

Иномарка повалила потерпевшую на землю и подмяла ее под себя.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту наезда на молодую девушку возле автоцентра на Чугунной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром 15 октября. По данным полиции, директор местного автоцентра, находясь за рулем Porsche Cayenne, сбил 24-летнюю девушку, не отъезжая практически от места своей работы. На записи, которая появилась в сети, можно увидеть, как иномарка повалила потерпевшую на землю и подмяла ее под себя. Девушка оказалась в заложниках у машины и прокатилась вместе с ней по грязи.

Петербурженку доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса две девушки попали под колеса "Lada".

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