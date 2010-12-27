На проспекте Энгельса две девушки попали под колеса "Lada"

Они госпитализированы.

В субботу, 19 октября, две молодых девушки попали под колеса легковушки "Lada". Инцидент произошел на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга. По данным районного отдела ГИБДД девушки переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Об этом сообщает паблик "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.".

Пресс-служба ГИБДД сообщила детали происшествия.

Авария произошла приблизительно в 21:00. Водитель авто ВАЗ-21130 совершил наезд на двух девушек, которым было 27 и 26 лет. Самому водителю 35. Авария произошла в вне зоны пешеходного перехода, на трамвайных путях. Карета скорой помощи доставила двух потерпевших в Елизаровскую больницу с тяжелыми травмами.

Ранее мы сообщали, что в Рыбацком мотоциклист попал под колеса маршрутки.

Фото: vk.com/dorinspb