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На проспекте Энгельса две девушки попали под колеса "Lada"
Сегодня, 10:10
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arteliseev

На проспекте Энгельса две девушки попали под колеса "Lada"

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Они госпитализированы.

В субботу, 19 октября, две молодых девушки попали под колеса легковушки "Lada". Инцидент произошел на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга. По данным районного отдела ГИБДД девушки переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Об этом сообщает паблик "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.".

Пресс-служба ГИБДД сообщила детали происшествия. 

Авария произошла приблизительно в 21:00.  Водитель авто ВАЗ-21130 совершил наезд на двух девушек, которым было 27 и 26 лет. Самому водителю 35. Авария произошла в вне зоны пешеходного перехода, на трамвайных путях. Карета скорой помощи доставила двух потерпевших в Елизаровскую больницу с тяжелыми травмами. 

Ранее мы сообщали, что в Рыбацком мотоциклист попал под колеса маршрутки.

Фото: vk.com/dorinspb

Теги: авария, лада, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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