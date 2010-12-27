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В Рыбацком мотоциклист столкнулся с автобусом
Сегодня, 22:06
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arteliseev

В Рыбацком мотоциклист столкнулся с автобусом

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По предварительным данным мотоциклист госпитализирован. В автобусе пострадавших нет.

По данным паблика ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, авария произошла в субботу вечером, 19 октября. Мотоциклист столкнулся с маршруткой на пересечении Караваевской и Прибрежной улицы в Рыбацком. По сообщениям от очевидцев самого мотоциклиста на месте происшествия они не обнаружили. 

"Видимо, уже в больнице" – предположили в комментариях под записью.

Так-же горожане считают, что конец октября не лучшее время для езды на мотоцикле. 

В самой маршрутке пострадавших не оказалось. 

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Фото: Публичная страница в ВК: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, автобус, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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