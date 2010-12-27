В Рыбацком мотоциклист столкнулся с автобусом

По предварительным данным мотоциклист госпитализирован. В автобусе пострадавших нет.

По данным паблика ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, авария произошла в субботу вечером, 19 октября. Мотоциклист столкнулся с маршруткой на пересечении Караваевской и Прибрежной улицы в Рыбацком. По сообщениям от очевидцев самого мотоциклиста на месте происшествия они не обнаружили.

"Видимо, уже в больнице" – предположили в комментариях под записью.

Так-же горожане считают, что конец октября не лучшее время для езды на мотоцикле.

В самой маршрутке пострадавших не оказалось.

Ранее мы сообщали, как нетрезвый водитель въехал в сфетофор.

Фото: Публичная страница в ВК: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб