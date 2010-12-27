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На Софийской площади нетрезвый водитель сбил светофор
Сегодня, 7:01
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lesjasap

На Софийской площади нетрезвый водитель сбил светофор

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Водитель жив, но уехать с места аварии ему не дали.

Во Фрунзенском районе Петербурга водитель устроил автомобильную аварию. Молодой человек врезался в светофор на Софийской площади. Об этом сообщили местные жители через социальные сети. По словам свидетелей событий, инцидент произошел около дома 25 по улице Белы Куна. Машина застряла на месте в ночь на 18 октября.

Виновник ДТП предположительно мог быть в состоянии алкогольного опьянении. Именно так заявили петербуржцы. Нарушитель не пострадал. Его видели живым. После столкновения молодой человек пытался выкрутить руль обратно, чтобы уехать с места аварии. Однако отогнать транспортное средство ему не удалось. Очевидцы вызвали наряд ДПС.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Колпино сообщили о масштабной протечке в жилом доме после прорыва трубы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: пьяный водитель, софийская площадь, улица белы куна
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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