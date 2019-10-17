Жители Колпино сообщили о масштабной протечке в жилом доме после прорыва трубы

По словам местных жителей, проблема с трубами существовала и ранее, но ее так и не устранили.

Днем в жилом доме на проспекте Ленина в городе Колпино прорвало трубу. Инцидент произошел на чердаке и обернулся для жильцов неприятными последствиями. Читатели Piter.TV рассказали о том, что из-за аварии вода попала в квартиры с первый по пятый этаж.

Трубу прорвало в доме №21 в период с 12 до 13 часов дня. На место приехали сотрудники МЧС и представители ЖКХ. По их словам, рассказала жительница дома Екатерина Брякова, в доме пустили отопление, однако забыли проверить трубы. Из-за давления труба лопнула.

У некоторых жильцов залило квартиры. На кадрах видно масштабную протечку: по фасаду дома тянется мокрый след. Кроме того, в квартирах отключили свет, электрики сообщили местным жителям, что его дадут завтра.

Пострадавшие намерены подавать коллективный иск в отношении ЖКХ. Оказалось, что ситуация происходит уже не в первый раз. Три года назад на чердаке также прорвало трубу, тогда залито оказалось левое крыло одного из подъездов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улицы Белы Куна прорвало трубу. Проезжую часть заволокло паром.

Видео: местный житель

Фото: Екатерина Брякова