PlayStation 5 появилась на официальном сайте

Анонс должен состояться между 20 и 29 февраля.

Долгое время ходили слухи о том, что презентация игровой консоли PlayStation 5 может состояться 5 февраля. Затем сроки "перенесли" на 15 февраля. И только недавно портал Letsgodigital назвал новый промежуток времени, когда нужно ожидать анонсы консоли.

Анонс должен состояться между 20 и 29 февраля. Мероприятие пройдет в Sony Hall в Нью-Йорке. Приглашения журналистам должны прислать уже в ближайшее время.

То, что анонс должен скоро состояться, подтверждает появление раздела PlayStation 5 на официальном сайте. Скорее всего, во время теста раздел сделали общедоступным по ошибке. Позже его убрали.

Sony запустила официальную страницу консоли PlayStation 5/

Видео: YouTube/ VR4Player.fr