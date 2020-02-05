Sony запустила официальную страницу консоли PlayStation 5

На странице размещена надпись "скоро в продаже".

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что корпорация Sony запустила страницу игровой консоли PlayStation 5. На портале размещена надпись "скоро в продаже".

"PlayStation 5 выходит в конце декабря следующего 2020 года прямиком к новогодним праздникам", —сказано в сообщении.

Извстно, что ресурс в настоящее время доступен в разных странах, в том числе в США, Канаде, Германии и России.

Напомним, что консоль будет иметь состоящий из пары скошенных четырехугольных деталей корпус. У нижней детали при этом большая площадь, там же находится и ряд интерфейсов для подключения к сети. Между прямоугольниками есть перфорация для вентиляции и два разъема USB для контроллера и зарядки.

Ранее мы сообщали о том, что в Sony назвали основные особенности консоли PlayStation 5.

Видео:VR4Player.fr/YouTube