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Зарплата российских космонавтов после повышения составит 500 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 11:08
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phil_k

Зарплата российских космонавтов после повышения составит 500 тысяч рублей в месяц

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Ранее с предложением о повышении выступил Владимир Путин.

Зарплата опытных космонавтов после повышения составит около полумиллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников. Также он заявил, что зарплата кандидатов в космонавты составит около 300 тысяч рублей.

Сообщается, что для такого решения потребовалось около четырех месяцев. В "Роскосмосе" заявили, что первые выплаты должны поступить в ближайшие дни.

Задача увеличения заработной платы космонавтов является приоритетной для корпорации. Ей непосредственно занимается сам Рогозин Дмитрий Олегович, командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко и ответственные подразделения корпорации.

Максим Овчинников, первый заместитель гендиректора "Роскосмоса"

По словам Овчинникова, на сегодняшний день зарплаты российских космонавтов в два раза ниже, чем у астронавтов США и Европы. 

Ранее Пушков высмеял слова Зеленского о роли Украины в полете Гагарина.

Фото: pixabay.com

Теги: дмитрий рогозин, максим овчинников, роскосмос, российские космонавты
Категории: Новости России, Лента новостей,

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