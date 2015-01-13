В Петербурге работодатели повышают зарплаты из-за дефицита кадров

Наиболее остро дефицит рабочей силы ощущается в производственной и строительной сферах.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали заработные платы в Петербурге за последний год. Стало известно, что в ряде ключевых отраслей ежемесячные выплаты увеличились.

Рынок труда города демонстрирует изменения на фоне нехватки квалифицированного персонала и демографических изменений. Так, в IT-сфере зарплаты выросли на 11,9%, в строительстве – на 10,9%, в HR и кадрах – на 10%, у специалистов по маркетингу, рекламе и PR – на 10,1% и у банковских работников – на 9,6%.

Наиболее остро дефицит рабочей силы ощущается в производственной и строительной сферах. А конкурс на места в этих секторах очень низкий, и это создает благоприятные условия для соискателей.

Значительно больше стали зарабатывать промышленные альпинисты (+27%), механики по обслуживанию дорожно-строительной техники (+26%), арматурщики (+25%).

В то время как в ряде отраслей наблюдается дефицит кадров, в других сферах конкуренция за рабочие места остается высокой. Представителям таких профессий, как консалтинг, стратегическое развитие, юриспруденция и дизайн, сейчас сложнее найти работу в Санкт-Петербурге. Пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob

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Фото: Piter.TV