Эксперты выяснили, что может заставить петербуржцев уволиться с хорошей работы

Каждый второй опрошенный работник (49%) захочет уволиться, если почувствует токсичную атмосферу в коллективе.

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди работающих жителей Петербурга и выяснила, по каким причинам они могут начать поиск работы.

Так, каждый второй опрошенный работник (49%) захочет уволиться, если почувствует токсичную атмосферу в коллективе. На втором месте оказалась заработная плата, причем не ее размер, а своевременность. Порядка 45% опрошенных заявили, что будут искать новую работу почти сразу после начала задержек выплат.

Кроме того, популярная причина для смены даже хорошей работы – отсутствие карьерных перспектив в течении нескольких лет подряд или заслуженного повышения (45%).

Еще треть (30%) опрошенных готовы покинуть свою компанию, если увидят ту самую вакансию зарплатой большей той, что есть у них сейчас, или привлекательными бонусами. К ним же присоединим тех, кто постоянно ищет работу поближе к дому (21%) и тех, кого волнует соцпакет (7%). Интересно, что нашлось еще 7%, кто автоматически начинает думать о переходе, если трудится на одном месте более 3-5 лет. Еще 1% двинутся на поиски, если кто-то из их коллег уволится или потеряют работу. И только 6% рассматривают поиск работы только после увольнения. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западному федеральному округу

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Фото: Piter.TV