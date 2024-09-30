В Петербурге становится все больше переводчиков

Зарплатные предложения в этой сфере продолжают расти.

Среди переводчиков в Петербурге отмечается рост конкуренции. Это связано с сокращением вакансий специалистов на рынке труда, пишет 30 сентября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на аналитиков сервиса HeadHunter.

С начала 2024 года российские работодатели искали более 5,5 тыс. переводчиков. При этом общая тенденция свидетельствует о сокращении предложений.

Общее число вакансий сократилось на 2%, если сравнивать с показателями 2023 года. В городе на Неве количество предложений выросло лишь на 1%. Среди наиболее востребованных языков оказались английский, китайский и испанский.

По сравнению с осенними показателями 2021 года, когда на одно вакантное место приходились порядка шести переводчиков, в этом году конкуренция выросла в шесть раз. Сейчас на предложение откликаются 36 соискателей.

Помимо этого, зарплатные предложения в этой сфере продолжают расти. Средний достаток в целом по стране достигает 73,3 тыс. рублей. Это на 9% больше, чем в 2023 году. А в Петербурге уровень оклада увеличился почти на 17%.

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Фото: pexels (носит иллюстративный характер)